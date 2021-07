Alitalia: Ita manterrà 85 per cento slot su Linate, 43 per cento su Roma Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita "partirà con una dotazione di slot coerente con la dimensione iniziale della propria flotta, mantenendo l’85 per cento degli slot oggi detenuti da Alitalia sull’aeroporto di Milano Linate e il 43 per cento degli slot su Roma Fiumicino". E' quanto si legge in una nota di Ita, diffusa dopo che il Cda oggi ha approvato le linee del Piano Industriale 2021-2025. L'aeroporto di Roma Fiumicino, prosegue la nota, è "meno congestionato di Linate e con una maggiore disponibilità di bande orarie da poter acquisire per sostenere la crescita dei voli prevista nell’arco di piano". (Rin)