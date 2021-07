Roma: forestali e Bioparco insieme per l'educazione ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il generale C.A. Pietro Marzo, comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri (Cufa) e il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti hanno siglato una convenzione che amplia la già stretta collaborazione tra le istituzioni. Lo comunica in una nota il Bioparco di Roma. "L’accordo prevede l’ideazione di attività congiunte per sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla conservazione delle specie vegetali e animali minacciate. Tali azioni vertono sulla sensibilizzazione sui crimini ambientali, come il commercio illegale di fauna e flora in via d’estinzione, sui danni arrecati alla conservazione della biodiversità, sulle attività illecite e sulle azioni di prevenzione, vigilanza e repressione che il Cufa e le altre istituzioni preposte attuano in questi ambiti. Saranno inoltre avviati corsi di formazione congiunti nel campo della biologia e dell’educazione ambientale". (segue) (Com)