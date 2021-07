Roma: forestali e Bioparco insieme per l'educazione ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La concreta attuazione della collaborazione è il Museo ambiente e crimine (Macri), collocato all’ingresso del Bioparco ed intitolato all’etologo e scienziato Danilo Mainardi - aggiunge la nota -. La struttura, unica nel suo genere in Europa, è nata nel 2014 con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico su diverse tipologie di reati, da quelli che deturpano il patrimonio ambientale, a quelli perpetrati nei confronti delle specie protette, nonché sui reati commessi in danno alla fauna selvatica e nell’ambito agroalimentare. Di anno in anno il Macri viene aggiornato ed arricchito con reperti e nuove sezioni, come ad esempio quella delle sofisticazioni alimentari, oppure quella degli incendi boschivi. Dalla sua edificazione, il Museo è stato visitato da circa 3 milioni e 300 mila persone, tra famiglie e scolaresche". (Com)