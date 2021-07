Romania: riforma al ministero dell'Economia, cariche dirigenziali verranno ridotte del 39 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cariche dirigenziali al ministero dell'Economia della Romania si ridurranno del 39 per cento e quelle esecutive del 30 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia romeno, Claudiu Nasui sulla sua pagina di Facebook. Nasui ha affermato che questo sarà uno dei più importanti tagli di posti di lavoro tra le istituzioni statali negli ultimi decenni. "Il ministero dell'Economia sarà riformato, in uno degli sforzi più importanti per tagliare posti di lavoro nelle istituzioni statali negli ultimi decenni. Stiamo riducendo del 39 per cento le posizioni dirigenziali e del 30 per cento le posizioni esecutive, attraverso un piano che abbiamo sviluppato in queste settimane. L'attuale ministero dell'Economia è il risultato di molteplici divisioni e fusioni di ministeri. Ministeri inutili creati solo per fornire sinecure nelle trattative politiche. Pertanto, il ministero dell'Economia è arrivato ad avere molte strutture e, soprattutto, molti capi", ha scritto Nasui sottolineando che lo Stato romeno "è enormemente sovradimensionato e negli ultimi anni il numero di dipendenti pubblici e nuove istituzioni in Romania è aumentato perché ogni politico voleva aumentare il suo potere, le posizioni e il budget a disposizione sulle spalle del contribuente". (Rob)