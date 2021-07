Repubblica Ceca: premier Babis, piani Ue per mobilità elettrica non danneggino industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani della Commissione europea per l’attuazione della mobilità elettrica sono molto ambizioni ma devono venire incontro all’industria ceca. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Il capo dell’esecutivo ha ammesso di non aver letto ancora i piani della Commissione Ue in dettaglio. Tuttavia, il capo di governo sottolinea che dovrebbero essere attuati usando saggezza piuttosto che ideologia. Domani Babis incontrerà il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, incaricato a proposito del Green Deal europeo e del Patto europeo per il clima. (Vap)