Imprese: Fabi, da Orcel idee chiare e rispetto lavoratori

- Con la lettera di oggi dell'ad di Unicredit Andrea Orcel alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo "è finalmente iniziato il dopo Mustier, anche se da tempo il nuovo gruppo dirigente di Unicredit lavora per una vera semplificazione e per una migliore efficienza dell'organizzazione interna". Lo dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, commentando la riorganizzazione del gruppo Unicredit annunciata oggi. "È positivo il fatto che Orcel si sia rivolto direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori bancari senza enfasi con idee chiare, miscelando sapientemente prudenza, velocità di cambiamento, ambizione del gruppo oltre che rispetto e valorizzazione degli stessi dipendenti. Le stesse considerazioni di oggi, Orcel le rappresentò qualche tempo fa ai segretari generali delle organizzazioni sindacali", sottolinea Sileoni. (segue) (Com)