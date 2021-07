Rifiuti: Ferrara (M5s), Zingaretti danneggia Roma, scelta su Albano difficile ma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, "vuole danneggiare Roma mentre difende gli altri comuni laziali. Secondo Zingaretti le discariche vanno bene solo a Roma, che per quarant’anni a Malagrotta ha accolto i rifiuti da tutto il Lazio e anche dal resto d’Italia, mentre non si possono fare nelle altre città della regione". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Questo accanimento si spiega solo con meschine motivazioni politiche, elettorali e di facile consenso - aggiunge -. A noi invece interessa solo il bene di Roma e dei suoi cittadini, che per colpa della Regione Lazio rischiano una crisi igienico-sanitaria. Per questo la sindaca Raggi si è assunta la responsabilità di riaprire la discarica di Albano Laziale - conclude -. Una scelta difficile ma necessaria. Zingaretti invece cosa fa? Nulla, come da dieci anni a questa parte". (Rer)