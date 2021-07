Scuola: Bianchi, soddisfatte 47 mila domande mobilità su 87 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno 2021-2022, a fronte di oltre 87 mila domande di mobilità “quelle soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4 per cento del totale dei docenti, che hanno partecipato alla procedura ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di quasi 7 mila spostamenti di fuori regione”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso del Question time al Senato rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia. Il ministro ha ricordato che con un recente procedimento è stato ridotto da cinque a tre anni il vincolo di permanenza dei docenti nelle sedi per garantire la continuità didattica.(Rin)