Difesa: Rizzo (M5s), largo consenso su missioni rafforza impegno pace Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati ed esponente del Movimento cinque stelle, afferma che "il voto sulle missioni internazionali da parte del Parlamento è sempre occasione di confronto ed approfondimento, sul tema della politica estera italiana. Ritengo di poter dire - continua il parlamentare in una nota - che l'Italia nel mondo è riconosciuta un valido partner anche per il grande lavoro a sostegno della diplomazia compiuto dai nostri militari". Rizzo, poi, prosegue: "I diversi accenti emersi dal dibattito in Aula non inficino la fiducia del Parlamento verso i nostri militari e anche verso il personale civile impegnato nelle missioni internazionali. Stiamo parlando di 40 missioni in contesti complessi e dove il nostro ruolo di pace è fondamentale. Mi pare che anche dal voto di oggi, questo corale sostegno non sia venuto meno ma anzi sia stato opportunamente confermato". (Com)