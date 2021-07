Aerospazio: Pasquali (Leonardo), da osservazione Terra risposta a sfide sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi per l'osservazione della Terra consentono di rispondere ad alcune delle più importanti sfide che oggi abbiamo a livello sociale: grazie allo sviluppo tecnologico dei sensori o alla capacità dei satelliti, questi sistemi possono analizzare determinate situazioni sulla superficie terrestre, fornendo informazioni utili per rispondere ad esigenze specifiche. Così Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, intervenuto oggi al convegno "Space Economy" organizzato dal Sole 24 Ore. "Tra queste esigenze, particolare importante rivestono la sicurezza e la gestione delle emergenze: fondamentali in un paese come il nostro, con fragilità importanti nei territori legate al dissesto idrogeologico che impongono di prevenire, misurare e comprendere ogni possibile situazione", ha spiegato, sottolineando anche le utili applicazioni nell'agricoltura di precisione o per contribuire alla sostenibilità del pianeta. (Rin)