Alitalia: Altavilla (Ita), approvazione business plan apre strada a partenza compagnia

- L’approvazione "del business plan di Ita da parte della Commissione europea e la conferma della conformità al Meop, che certifica la bontà del progetto in una logica di investimento privato da parte dell’azionista pubblico, è un risultato importante che apre la strada alla partenza di Ita". Lo sottolinea in una nota il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, in occasione del via libera alle linee del Piano Industriale 2021-2025 da parte del Cda. "Ora in 90 giorni dovremo completare la transizione verso il decollo del primo aeromobile il 15 ottobre", sottolinea Altavilla, esprimendo "un sentito ringraziamento al governo italiano e alla nostra rappresentanza a Bruxelles per un lavoro di squadra che ha consentito di raggiungere dopo mesi di negoziazione un importante risultato e che confidiamo continuerà anche nei mesi a venire". (Rin)