Aerospazio: Pasquali (Leonardo), obiettivo è andare sulla Luna per rimanerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta non c'è l'intenzione di andare sulla Luna per piazzare una bandiera: vogliamo esserci, rimanerci, operarvi e stabilire una comunità di persone e macchine in grado di eseguire una serie di missioni, dal mining alla sperimentazione scientifica, fino a stabilire un punto di partenza per l'osservazione dello spazio profondo. Così Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, intervenuto oggi al convegno "Space Economy" organizzato dal Sole 24 Ore. (Rin)