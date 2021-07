Rai: Gallone (FI), correttezza presidenza Vigilanza non in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai, Alessandra Gallone, osserva che "le norme sono chiare e finché restano tali vanno rispettate. A legislatura avviata - continua la parlamentare in una nota -, gli incarichi parlamentari legittimamente attribuiti non possono essere messi in discussione. Ma al di là delle norme, quel che conta è come vengono ricoperti gli incarichi". L'esponente di FI aggiunge: "Mi auguro che sulla guida equilibrata del presidente Barachini, la sua correttezza, la competenza e soprattutto l'attenzione costante alla tutela dei diritti di tutti, opposizione in primis, nessuno abbia l'ardire di avanzare dubbi. Sarebbero argomentazioni pretestuose e palesemente infondate verso chi ha dimostrato - conclude Gallone - di saper interpretare con avvedutezza e rispetto la funzione di garante che l'organismo parlamentare impone". (Com)