Russia-Cina: Lavrov discute con omologo cinese di sicurezza delle informazioni

- Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nell'incontro a Tashkent con l'omologo cinese Wang Yi, ha discusso di sicurezza informatica, della situazione in Asia centrale e del nucleare iraniano. "Si è svolto un approfondito scambio di opinioni su problemi globali e regionali di attualità, tra cui la sicurezza informatica internazionale, la situazione in Asia centrale e nella regione Asia-Pacifico, nonché sul programma nucleare iraniano", ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. (Rum)