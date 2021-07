Kosovo: ministra Industria, iniziativa mini Schengen nei Balcani è "trappola" per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa mini Schengen è una "trappola" e che va contro gli interessi del Kosovo. Lo ha dichiarato la ministra dell'Industria e del Commercio del Kosovo, Rozeta Hajdari. "Il mini-Schengen è una trappola e una filosofia, una propaganda proveniente da diversi leader che per il bene dei propri interessi politici promuovono programmi che non sono nell'interesse dei paesi della regione", ha detto Hajdari durante un intervento ieri in Parlamento secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore". (segue) (Alt)