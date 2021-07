Amministrative: Fassina (Leu), non a settembre, Pd fermi offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua anche oggi l'offensiva del Partito democratico per fissare la scadenza delle elezioni amministrative a settembre al fine di evitare maggiori rischi per la salute paventati per l'autunno. Ma anticipare le elezioni nella seconda metà di settembre implicherebbe presentare le liste per Comuni e Municipi subito dopo Ferragosto. Sarebbe una sfida difficilissima nelle grandi città per le organizzazioni meno strutturate". Lo evidenzia in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Come dovrebbe essere noto, le grandi città si svuotano intorno alle metà di agosto e raccogliere candidature adeguate e le firme per presentarle diventa proibitivo. A Roma, ad esempio, tra Municipi e Comune, per ciascuna lista sono previsti 408 candidati e candidate. Invito il Pd ad avere maggiore attenzione all'effettivo funzionamento della partecipazione democratica. L'aumento dei rischi per la salute va scongiurato attraverso il potenziamento della campagna di vaccinazione anti Covid e l'impegno a tutti i livelli di governo per far rispettare le misure precauzionali", conclude Fassina.(Com)