Germania: maltempo, diga minaccia crollo, circa 100 abitazioni distrutte

- La diga di Steinbachtalsperre, in Nordreno-Vestfalia, minaccia di crollare a causa del maltempo abbattutosi sul Land come in altre regioni della Germania con forti piogge, inondazioni e allagamenti. Per tale motivo, la città di Rheinbach è stata in parte evacuata. Le operazioni hanno interessato i quartieri di Oberdree e Niederdree, con l'intervento delle Forze armate (Bundeswehr). Il comando dei vigili del fuoco di Rheinbach ha comunicato: “Si tratta di una misura precauzionale, poiché non è sicuro che la diga di Steinbachtalsperre terrà”. Intanto, nel circondario di Ahrweil in Renania-Palatinato, circa 100 abitazioni sono state distrutte dal maltempo. A Sinzing, circa duemila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. (Geb)