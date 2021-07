Usa-Germania: Biden e Merkel firmeranno dichiarazione di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, firmeranno la dichiarazione di Washington al termine dell'incontro che terranno oggi alla Casa Bianca. Il documento delineerà “la visione comune” di Biden e Merkel per “collaborare al fine di affrontare l sfide della politica”. È quanto affermano fonti di alto livello dell'amministrazione Biden, come riferisce il portale per l'informazione “Onvista.de”. Durante il loro incontro, il presidente degli Usa e la cancelliera tedesca dovrebbero discutere della lotta alla pandemia di Covid-19, di conflitti come quelli in Afghanistan o in Libia, dei rapporti con Russia e Cina, nonché del sostegno all'Ucraina. (Geb)