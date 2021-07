Infrastrutture: Albania, entro fine anno gara d'appalto per tratto autostrada Adriatico-Ionica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania punta ad aprire entro la fine del 2021 una gara d'appalto per la costruzione della sezione dell'autostrada Adriatico-Ionica nel suo territorio. Lo ha dichiarato ieri la ministra delle Infrastrutture, Belinda Balluku, citata dal portale d'informazione "Albanian Daily News". La pandemia del Covid-19, secondo Balluku, ha fatto ritardare il lancio della gara d'appalto lo scorso anno ma il lavoro sta continuando per cui in autunno si può prevedere il lancio ufficiale della procedure per il progetto infrastrutturale. Il tratto albanese dell'autostrada si estenderà dal confine con il Montenegro a Muriqan fino a Kakavija, al confine con la Grecia. Il costo stimato del progetto è di circa 1,2 miliardi di euro, come indicato nella precedente gara d'appalto poi annullata nel luglio 2020. (Alt)