Romania: ex leader Psd Dragnea esce di prigione, concessa libertà condizionale

- L'ex presidente del Partito socialdemocratico romeno (Psd), Liviu Dragnea, è uscito dalla prigione dove era detenuto, dopo che il tribunale di Giurgiu ha ammesso oggi la sua richiesta di libertà condizionale. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Dragnea è in carcere dal 27 maggio 2019, quando è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Dragnea ha chiesto alla quinta Corte distrettuale ad aprile, di essere rilasciato anticipatamente dal penitenziario, sostenendo di avere già scontato due terzi della pena. Il 27 aprile, la Corte ha respinto la sua richiesta di liberazione condizionale, Dragnea ha presentato ricorso, poi respinto dal tribunale di Bucarest il 27 maggio. Nella motivazione della decisione del tribunale di Bucarest, è stato evidenziato che "il tribunale ha ritenuto che, dall'analisi corroborata della situazione personale di Dragnea, non si fosse formato il convincimento che egli avesse fornito solide prove di rettifica". Parallelamente, Dragnea ha aperto un altro caso presso la Corte d'appello di Bucarest in cui ha chiesto il trasferimento dal tribunale di Bucarest ad un altro tribunale del Paese del processo relativo alla sua liberazione condizionale dal carcere. (segue) (Rob)