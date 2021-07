Romania: ex leader Psd Dragnea esce di prigione, concessa libertà condizionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dragnea ha affermato che i giudici del tribunale di Bucarest non possono essere imparziali nel giudicare la sua richiesta, perché hanno firmato una petizione contro la modifica delle Leggi sulla Giustizia, durante il governo dei socialdemocratici. Sebbene la decisione del tribunale della capitale fosse definitiva, la Corte d'appello di Bucarest l'ha annullata e il processo è stato spostato a Giurgiu. L'ex leader del Psd ha avuto diversi conflitti con i responsabili del penitenziario di Rahova (Bucarest), avviando diverse cause legali, per il fatto che non gli è permesso lavorare nell'officina automobilistica del carcere. La direzione del penitenziario ha revocato il suo diritto al lavoro, dopo che Dragnea ha rilasciato un'intervista online alla sua ex consigliera Anca Alexandrescu, attualmente giornalista di "Realitatea Plus". (segue) (Rob)