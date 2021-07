Romania: ex leader Psd Dragnea esce di prigione, concessa libertà condizionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente Dragnea ha vinto diverse cause con il penitenziario, dato che alcuni tribunali hanno accertatol violazione di diversi diritti, tra cui quello al lavoro e alle cure mediche. Dragnea è stato condannato a maggio del 2019 a tre anni e sei mesi di carcere con per istigazione di abuso di ufficio. Dragnea, nel periodo in cui era presidente del Consiglio provinciale di Teleorman (sud del Paese), aveva disposto l'assunzione fittizia di due iscritte al Pas alla direzione di assistenza sociale e tutela dell'infanzia locale. Le due donne sono state retribuite con fondi pubblici, malgrado abbiano lavorato esclusivamente per il Psd. L'ex leader socialdemocratico si è sempre dichiarato innocente. (Rob)