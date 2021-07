Roma 2021: Gualtieri (Pd), servizi devono essere vicini ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma è importante avere mezzi di trasporto per spostarsi più velocemente, ma "non bisogna solo aiutare i cittadini a muoversi verso i servizi, ma i servizi devono essere vicini ai cittadini". Lo ha detto Roberto Gualtieri ex ministro dell'Economia e delle Finanze e candidato sindaco di Roma per il Partito democratico, in occasione del convegno del Partito democratico su “Il ruolo delle Pmi nel Next Generation Eu”. "A noi piace il modello della città dei 15 minuti, lanciato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo", ha aggiunto Gualtieri. I quartieri della città devono avere "luoghi della sanità territoriale, centri per l'impiego, centri di co-working e near working", per i quali serve "costruire spazi comuni in una grande concertazione con imprese, mondo del lavoro, associazioni, per dare anima e vita a tutti i quartieri della città e, contemporaneamente, aiutare i centri a ritrovare una loro vita genuina, e 'de-disneyzzarsi'. In questo senso, ha concluso il candidato sindaco di Roma, "una grande sfida che per una città come Roma è decisiva è "quella del turismo di qualità, non 'mordi e fuggi' da due giorni, e che quindi deve essere sostenuto con un allargamento dell'offerta culturale e convegnistica". (Rin)