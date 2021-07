Rifiuti: Cacciatore (Europa verde), inutile riaprire discarica Albano per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza per la riapertura della discarica di Albano è l'ennesimo bluff di Virginia Raggi, del tutto inutile per risolvere l'emergenza rifiuti di Roma Capitale. Stando al Piano regionale rifiuti - mai impugnato dalla sindaca di Roma - la discarica Albano ha spazio disponibile per circa 90.000 tonnellate di rifiuti. Roma produce più o meno 3.000 di indifferenziato al giorno. Anche immaginando che ad Albano ne arrivino quotidianamente solo 1.000, l'invaso di Roncigliano basterebbe appena per 90 giorni. La scelta di Albano non è neppure una soluzione tampone, ma solo un'iniziativa elettorale". Così in una nota Marco Cacciatore di Europa verde, presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione Lazio. "Riguardo ad altri siti e impianti, fuori Roma o addirittura in altre province, finché non verrà dichiarata un'emergenza e il Piano regionale sarà pienamente vigente, Roma non deve esportare rifiuti indifferenziati fuori dal suo territorio, né dovrà più importarne. Si deve rispettare la legge - e la Capitale non lo fa - in merito ai livelli di differenziata da conseguire e gli impianti dovranno essere piccoli, diffusi e pubblici. Sempre sperando che una grave crisi che colpisce Ama finisca con l'auspicata fine della pessima epoca Raggi a Roma".(Com)