Trasporto aereo: Bassato (AdR), con riconoscimento facciale entriamo nel futuro

- “Oggi entriamo nel futuro. Stiamo creando una nuova normalità per i passeggeri del trasporto aereo in cui le cose sono rese più facili e più veloci e più sicure. Delta utilizza il biometrico, il riconoscimento facciale negli Stati Uniti, noi lo utilizziamo qua e per la prima volta al mondo grazie alla nostra partnership un passeggero può partire da Roma utilizzando semplicemente l'immagine del proprio volto che viene custodita in maniera protetta, garantita, temporanea nei nostri sistemi, può andare negli Stati Uniti e poi esattamente con lo stesso sistema può tornare a Roma”. Lo ha detto Ivan Bassato, chief Aviation officer di Aeroporti di Roma, a margine dell’inaugurazione del primo volo dall’Aeroporto Leonardo da Vinci verso gli Stati Uniti con Delta Air Lines. “Una volta sola anche a casa, tramite un'app si danno i dati, non è una vera e propria fotografia ma sono alcuni dati significativi del nostro volto che permettono di identificarci digitalmente, vengono confrontati con i dati del passaporto e con i dati della carta di imbarco e questo insieme di dati ci permette di fare il check in, di accedere alla sicurezza con una corsia preferenziale, quindi senza fare fila e venire al gate di imbarco semplicemente tramite l'utilizzo delle telecamere: le porte si apriranno”. (segue) (Rer)