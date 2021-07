Aerospazio: Thales Alenia Space, contratti per primi due moduli pressurizzati per Stazione spaziale commerciale di Axiom (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo riunito una elite di esperti presso Axiom per costruire e gestire la prima stazione spaziale commerciale del mondo, e Thales Alenia Space si inserisce proprio in questo contesto come partner " - ha dichiarato il Presidente e CEO di Axiom Michael Suffredini, che in precedenza ha avuto il ruolo di International Space Station Program Manager della NASA, dal 2005 al 2015 - "Questo accordo conferma che le strutture primarie per le destinazioni spaziali di prossima generazione , saranno costruite da esperti e fungeranno da nucleo del primo modulo spaziale con equipaggio mai assemblato a Houston." Il programma è attualmente in una fase di progettazione dettagliata: le quattro paratie radiali per il primo modulo sono state recentemente sviluppate negli stabilimenti di Thales Alenia Space Torino. Queste paratie forniscono la struttura a cui poi verranno collegati i meccanismi di aggancio comuni (CBM) radiali e i portelli. Insieme, le quattro paratie, incluso l'hardware, formano una sezione cilindrica, fornendo quattro porte per altri elementi della stazione, compresi gli adattatori per l'attracco. Le sporgenze cilindriche presenti sulla metà inferiore della paratia serviranno invece come unità di connessione, consentendo all'energia, ai dati e ai fluidi di passare da un elemento all'altro, compresi i moduli di Axiom e della ISS. (Res)