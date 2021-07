Lombardia: Rossi, dalla Regione altri 390 mila euro per bando "Grandi eventi sportivi 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dalla Giunta regionale un incremento di budget di 390 mila euro per il bando "Grandi eventi sportivi 2021", che passa così da 675 mila euro a più di un milione. In aumento anche il numero delle manifestazioni, che raggiungono ora quota 43. "La Lombardia si conferma anche quest'anno protagonista dello sport in Italia, in Europa e nel mondo", commenta in una nota Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega allo sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. "I grandi eventi sportivi, in programma nei prossimi mesi sul nostro territorio, potranno contribuire a rafforzare l'immagine della nostra regione nel mondo. Le gare internazionali finanziate rappresentano importanti occasioni di visibilità all'estero per l'intero territorio e contribuiscono al rafforzamento della nostra immagine. La prospettiva cui puntiamo è di diventare entro il 2026 la locomotiva olimpica d'Italia e d'Europa" conclude il sottosegretario Rossi. (Com)