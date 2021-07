Libia: Raciti (Pd), mio voto contro a sostegno Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora oggi, come un anno fa e prima ancora, ho votato contro il sostegno alla Guardia costiera libica. Non era una battaglia strumentale allora con Conte e Zingaretti, non lo è oggi con Draghi e Letta". Lo precisa su Facebook Fausto Raciti, parlamentare del Partito democratico. "Non è un problema di coscienza personale, di buoni o cattivi, ma tutto politico. E ha a che fare con il modo in cui pensiamo il nostro Paese debba collocarsi sul piano della difesa dei diritti umani e della gestione dei flussi migratori", conclude. (Rin)