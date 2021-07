Speciale difesa: Suzuki Italia consegnerà domani a Difesa Servizi due Vitara Allgrip per distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suzuki Italia consegnerà domani, 16 luglio, due Vitara Allgrip a Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa. Le autovetture, riferisce Difesa Servizi in una nota, saranno utilizzate dall'Ispettorato generale della Sanità militare (Igesan) per testarne le capacità, e saranno a disposizione degli hub vaccinali per l’attività di distribuzione e consegna dei vaccini anti-Covid. All’evento, in agenda alle 10.30 a Villa Fonseca, sede Igesan, saranno presenti i vertici di Difesa Servizi, della Sanità militare e di Suzuki Italia. (Com)