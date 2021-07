Speciale difesa: Spagna, ministra Difesa, nel limitare mobilità governo ha fatto quello che doveva fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel limitare la mobilità dei cittadini con lo stato di emergenza durante la prima ondata della pandemia del coronavirus il governo spagnolo "ha fatto quello che doveva fare" ed "in conformità alla legge". Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Cadena Ser", nel commentare la sentenza di ieri della Corte costituzionale secondo la quale l'articolo del decreto dello stato di emergenza imposto dal governo, che imponeva alla popolazione di non uscire di casa per contenere la pandemia del coronavirus, era incostituzionale. Per i giudici l'intensità delle restrizioni imposte dal governo superava ciò che poteva essere concesso sotto l'ombrello giuridico dello stato di emergenza. Robles ha chiarito di avere il "massimo rispetto" attenendosi alla risoluzione della Corte, ma la sentenza risponde a "elucubrazioni dottrinali" che non tocca la cosa più importante: le chiusure erano "essenziali per salvare vite umane". Per la Robles, quando è passato tanto tempo "seminare questi dubbi e questi dibattiti dottrinali che sono più tipici della sfera del professorato, lo rispetto, ma non lo condivido", ha concluso. (Spm)