Speciale difesa: Galantino (Fd'I), voto su missioni internazionali sia unanime

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Davide Galantino, in Aula alla Camera, nel dibattito sul rifinanziamento delle missioni internazionali, ha segnalato: "I nostri militari all'estero devono avere il pieno sostegno del Parlamento e per questo ci aspettiamo un voto unanime alla risoluzione su un tema che tocca la sicurezza globale. Ringrazio gli uomini e le donne in divisa che operano in patria e all'estero - ha continuato il parlamentare - e che avranno sempre il sostegno incondizionato di Fratelli d'Italia. In particolare, il mio ringraziamento va a quei militari che sono tornati dall'Afghanistan e che non hanno ricevuto dal governo e dalle istituzioni lo stesso trattamento di 'ben tornato a casa' che ha avuto Silvia Romano". (Com)