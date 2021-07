Covid: Meloni, "no vax" anche Merkel? Dice no a Green pass per vita sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre in Italia si guarda a Macron come 'modello', la Germania dice no al Green pass come requisito per partecipare alla vita sociale: la coercizione non è la via per guadagnare la fiducia dei cittadini". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Secondo la stampa nostrana, chiunque provi ad opporsi ad una stretta così illiberale e pericolosa, è automaticamente un 'no vax'. Quindi, secondo certi giornalisti, anche Angela Merkel è una 'no vax'? Non se ne può più di questo approccio ideologico che continua a estremizzare il dibattito tentando di mettere le persone le une contro le altre", conclude Meloni.(Rin)