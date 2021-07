Libano: oggi pomeriggio nuovo incontro Aoun-Hariri per consultazioni su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio avrà luogo un nuovo incontro tra il presidente del Libano, Michel Aoun, e il primo ministro designato, Saad Hariri, per “proseguire le consultazioni” sulla formazione del nuovo governo del Paese dei cedri. Lo riferisce un comunicato della presidenza libanese, a poche ore da un colloquio durante il quale il premier incaricato ha presentato ad Aoun una nuova lista comprendente 24 ministri. “Il presidente Aoun continua a studiare la squadra di governo che gli ha presentato il primo ministro incaricato”, afferma su Twitter la presidenza di Beirut. La nuova lista di ministri non è stata resa pubblica, ma secondo la stampa libanese Hariri avrebbe scelto una personalità musulmana sunnita per il dicastero dell’Interno, rischiando di provocare un nuovo scontro con Aoun. In caso di una mancata accettazione della squadra di governo, Hariri potrebbe decidere di rinunciare all’incarico, affidatogli dal capo dello Stato lo scorso ottobre 2020. (Res)