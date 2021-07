Trasporto aereo: Bassato (AdR), con Delta Air Lines abbiamo inventato voli Covid tested

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Delta Air Lines sta lavorando con noi ormai da molti mesi, questa nuova tecnologia sarà attiva da e verso Altlanta, New York e presto anche Boston. Vorrei sottolineare che Aeroporti di Roma ha inventato con Delta il protocollo pionieristico dei voli Covid tested, prima di Natale, riconnettendo così gli Stati Uniti all’Italia, ancora in una fase di piena emergenza, ma in una maniera sicura perché con il test in partenza e in arrivo abbiamo fatto da scudo all’ingresso del virus in Italia”. Lo ha detto Ivan Bassato, chief Aviation officer di Aeroporti di Roma, a margine dell’inaugurazione del primo volo dall’Aeroporto Leonardo da Vinci verso gli Stati Uniti con Delta Air Lines.(Rer)