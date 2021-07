Russia-Cina: Lavrov, rapporti bilaterali al livello più alto di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Cina sono ora ai massimi livelli della loro intera storia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un incontro con l'omologo cinese Wang Yi. "Condividerei pienamente la sua valutazione delle nostre relazioni bilaterali come le migliori della storia. I capi dello Stato, a seguito dell'incontro in videoconferenza, hanno adottato una dichiarazione congiunta, sottolineando che il Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione, di cui stiamo celebrando il 20mo anniversario, ha svolto un ruolo vitale nel plasmare le moderne relazioni bilaterali, il partenariato globale e l'interazione strategica", ha dichiarato Lavrov. (Rum)