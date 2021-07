Cultura: accordo tra Società Dante Alighieri e Croazia per promuovere italiano e croato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Dante Alighieri e la Repubblica di Croazia hanno stretto un accordo di collaborazione volto a promuovere la lingua italiana in Croazia e la lingua croata in Italia. Lo riferisce un comunicato stampa. Sarà inserito nel testo del programma esecutivo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Croazia per gli anni 2021-2025. Il documento ufficiale è stato siglato dal segretario generale della Dante Alessandro Masi e dall’ambasciatore Jasen Mesić nel corso di un incontro che si è svolto alle ore 11 giovedì 15 luglio a Palazzo Firenze, sede romana della Dante in Campo Marzio dal 1926.(Com)