Roma 2021: Gualtieri (Pd), può essere la città più verde e più green d'Italia e d'Europa

- Roma ha l'opportunità di essere la città più verde e più green d'Italia e d'Europa. Lo ha detto Roberto Gualtieri ex ministro dell'Economia e delle Finanze e candidato sindaco di Roma per il Partito democratico, in occasione del convegno del Partito democratico su “Il ruolo delle Pmi nel Next Generation Eu”. Roma "ha tanto verde e se investe sulla transizione ecologica ed energetica può costruire un livello di qualità della vita altissimo", ha aggiunto il candidato sindaco Pd. Tuttavia, è anche la città "con più traffico, col trasporto pubblico più inefficiente e col verde meno curato, anche se più esteso, di Italia e d'Europa. Fare leva su questi problemi può cambiare il volto di questa città. Le piste ciclabili vanno fatte meglio di come sono state fatte a Roma, ma vanno fatte. Ma, soprattutto - conclude Gualtieri - va consentita l'intermodalità". (Rin)