Difesa: Ferrari (Lega), impegno Italia in Libia prosegue, grati a nostri militari

- Il deputato della Lega Roberto Paolo Ferrari, capogruppo in commissione Difesa alla Camera e capo dipartimento Difesa del partito, durante le votazioni alla Camera sulle missioni militari all'estero, ha affermato: "Sì alle missioni. L'impegno italiano in Libia prosegue. L'Italia dalla Libia non se ne va. Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento ai nostri militari per quanto hanno fatto - ha continuato il parlamentare - e continuano a fare per la sicurezza del nostro Paese, per la causa della stabilità internazionale e della pace. La formazione della Guardia costiera libica non verrà trasferita sotto l'egida della missione Irini. Tutt'altro, questo sforzo verrà unicamente riorganizzato, nel caso ve ne saranno le condizioni, all'interno di un'altra missione bilaterale italo-libica". (Com)