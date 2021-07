Rifiuti: Lozzi (Re), Raggi fa scaricabarile e non ascolta voci dai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma "prevista per le ore 14 è iniziata alle 16, dopo aver atteso per due ore l'arrivo della sindaca Raggi, a dimostrazione del fatto che i temi veri della città poco le interessano". Lo dichiara in una nota Monica Lozzi, presidente del Municipio VII e candidata a sindaca di Roma con Revoluzione civica. "Inoltre - aggiunge - io ero presente in rappresentanza del VII Municipio, il più popoloso di Roma con 330.000 abitanti, ed ero l'unica presidente presente, e anche questo è emblematico di come la città affronti questo tema delicato senza un coinvolgimento diretto dei territori". (segue) (Com)