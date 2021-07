Rifiuti: Lozzi (Re), Raggi fa scaricabarile e non ascolta voci dai territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver ascoltato l'ennesimo scaricabarile della sindaca, nel mio intervento ho ricordato come i cittadini siano stanchi di sentir dire sempre che la colpa è di qualcun altro, tanto più che la legge dice il contrario - prosegue la candidata di Revoluzione civica - e che è arrivato finalmente il momento per questa amministrazione di assumersi le proprie responsabilità. Infine - conclude Lozzi - le proposte di soluzione non possono essere limitate alle tempistiche della campagna elettorale, ma devono essere di ampio respiro per togliere la città dalla perenne emergenza rifiuti, puntando realmente sul potenziamento della raccolta differenziata e su una seria programmazione per raggiungere l'autosufficienza impiantistica di Roma". (Com)