Omofobia: Binetti (FI), modificare distorsioni ddl Zan, così non passa

- Così com’è ora la legge Zan "non passerà, non può passare perché contiene distorsioni evidenti. La possibilità che possa essere approvata si gioca negli emendamenti che presenteremo entro martedì prossimo. Ma le proposte siano esaminate davvero in Aula visto che non lo abbiamo potuto fare in Commissione". Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia Paola Binetti, durante il dibattito sul ddl Zan. "Dagli emendamenti passa la possibilità di dare un messaggio positivo al mondo Lgbt e al mondo intero per dire a tutti loro: non abbiate paura. Trovo sorprendente - ha aggiunto Binetti - che dopo il fermo in Commissione, neppure in Aula ci si ascolta anche si mi rendo conto che in questa sede ognuno esprime i propri pensieri, ma non c’è immediato confronto. Eppure, registro positivamente che da questo dibattito esce un messaggio rassicurante per tutte le famiglie che hanno figli/e omosessuali. Nessuno qui contesta i loro comportamenti, i loro orientamenti né si prevedono sanzioni contro di loro. Anzi, credo che loro potranno avere maggiori sicurezze per essere accolti e speranza per costruire insieme un percorso di vita. E questi sentimenti - ha concluso Binetti - sono assolutamente trasversali. Detto questo ritengo che la mediazione, finora non partita, è la conditio sine qua non per portare in porto questa legge". (Rin)