Giustizia: "Financial Times", riforma è tra i compiti più difficili per il governo Draghi

- Riformare e velocizzare la giustizia potrebbe essere il compito più difficile del presidente del Consiglio, Mario Draghi. È quanto afferma il quotidiano "Financial Times", secondo cui la riforma della giustizia è parte fondamentale dell'ambizioso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) varato dal governo, con oltre 200 miliardi di euro in aiuti provenienti dal piano Next Generation EU della Commissione europea. Il sistema giudiziario italiano, sottolinea il quotidiano britannico, è uno dei più lenti dell'Ue. Per decenni, tale lentezza è stata attribuita agli scarsi investimenti e alla mancata crescita. Secondo il "Financial Times", il problema sarebbe invece politico, causato dalla capacità di polarizzare il dibattito in maniera tale da impedire qualsiasi concreto avanzamento in un sistema fortemente multipartitico come quello italiano. Tuttavia, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha annunciato di voler ridurre di un quarto entro i prossimi cinque anni la durata media di un processo penale per arrivare alla prima udienza. La lunghezza complessiva delle cause civili dovrà essere tagliata di almeno il 40 per cento. Il governo potrebbe avere il necessario sostegno bipartisan per realizzare la riforma della giustizia o almeno avvicinarsi all'ambizioso obiettivo annunciato da Cartabia. Secondo la ministra della Giustizia, una maniera semplice, ma decisiva, per rendere più rapido il ritmo di lavoro dei tribunali sarebbe aumentare e velocizzare l'assunzione di nuovi giudici, come il governo ha già iniziato a fare. Allo stesso modo, servirebbero le assunzioni di impiegati nelle corti e assistenti dei magistrati, figure finora sconosciute nell'ordinamento italiano, dove il giudice lavora normalmente da solo, a eccezione della Corte costituzionale. (Res)