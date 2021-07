Imprese: con il bando "Made in Roma 3" nuovi finanziamenti a fondo perduto perduto per Pmi e startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo bando in tre anni per finanziare a fondo perduto piccole e medie imprese e start up nelle zone periferiche e in alcuni quartieri specifici della città. Roma Capitale rilancia e, attraverso il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, pubblica sull'Albo Pretorio il nuovo avviso pubblico "L'impresa Made in Roma 3" finalizzato ad avere un ruolo decisivo nella ripartenza del tessuto produttivo capitolino. Con questo terzo bando l'Amministrazione continua a supportare le attività imprenditoriali come strumento per lo sviluppo sociale ed economico e la riqualificazione urbana delle periferie, confermando il sostegno a progetti mirati alla creazione di nuove imprese da insediare nelle aree oggetto di agevolazione e a progetti di investimento presentati da imprese esistenti ubicate nelle aree oggetto di agevolazione. (segue) (Com)