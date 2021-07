Imprese: con il bando "Made in Roma 3" nuovi finanziamenti a fondo perduto perduto per Pmi e startup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si continua a dare attuazione alla delibera di Giunta n.154/2019 che consente di utilizzare i fondi residui ex art. 14 della Legge n. 266/1997 per promuovere, tra le altre cose, agevolazioni dirette per le piccole imprese orientandole verso una crescita intelligente, attraverso una particolare attenzione alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, all'innovazione, alla prevenzione e gestione del rischio ambientale, all'artigianato digitale e alla manifattura sostenibile, nonché, alle finalità sociali nel campo della crescita dell'occupazione, dell'integrazione e della cultura, con un importo totale di 742.400 euro. I progetti imprenditoriali dovranno essere realizzati nell'ambito delle aree agevolabili del territorio comunale di Roma, un elenco di 64 aree urbanistiche che comprende i quartieri più marginali di tutti i Municipi. (segue) (Com)