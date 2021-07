Imprese: con il bando "Made in Roma 3" nuovi finanziamenti a fondo perduto perduto per Pmi e startup (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni alla guida della Capitale abbiamo dimostrato di saper spendere in trasparenza le risorse a disposizione, investendo soprattutto in iniziative per la riqualificazione delle periferie. Sono lieta che l'Amministrazione sia riuscita ad attivare anche il terzo Bando Made in Roma perché le piccole e medie imprese e le startup che sorgeranno nelle aree più disagiate del Comune saranno la nostra risposta più incisiva al post pandemia. Roma è pronta e saprà sfruttare tutte le opportunità per rinvigorire il suo tessuto produttivo" dichiara la Sindaca Virginia Raggi. "I bandi Made in Roma sono venuti in aiuto alle pmi e startup in un momento decisivo per la tenuta economica della città. Il primo avviso pubblico è stato bandito a ridosso della pandemia, il terzo arriva in una fase in cui la campagna di vaccinazione sta avendo i suoi positivi effetti che significano ripartenza. Invito le piccole o le micro imprese dei territori più disagiati a partecipare: Roma Capitale non dimentica come il settore produttivo sia stato uno dei più colpiti dall'emergenza sanitaria. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi del lavoro degli uffici che sono riusciti, in tempo record, a finalizzare un bando per permettere ai nostri piccoli imprenditori di accedere ai finanziamenti a fondo perduto" afferma l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Andrea Coia. (Com)