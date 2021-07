Ungheria: il governo non è disposto a cambiare la legge a tutela dei minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese non è disponibile a modificare la legge a tutela dei minori, nonostante le accuse che essa sia discriminatoria verso la comunità Lgbti. Lo ha reso noto Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del primo ministro. Per l’esecutivo magiaro, “l’educazione sessuale dei figli resta una prerogativa dei genitori”. Gulyas riconosce che la partecipazione del Paese all’Unione europea è importante ma non è possibile “unire questioni a Bruxelles che non hanno nulla a che vedere le une con le altre”. “La legge sulla tutela dei minori e l’approvazione del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) non sono collegate a nessun livello”, ha detto. (Vap)