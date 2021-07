Imprese: Anima per il sociale compie venti anni, Sabrina Florio confermata presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compie venti anni di attività Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, che si occupa di promuovere la cultura della sostenibilità tra le imprese del territorio. Sabrina Florio, all’unanimità, è stata confermata per la sesta volta Presidente dell’Associazione". È quanto si legge in una nota. Il Consiglio direttivo di Anima, composto dalle principali aziende leader nella sostenibilità, si rinnova con l’inserimento di nuove aziende associate. Viene istituito poi un Advisory Board di professionisti della Csr, che affianca la governance nella definizione delle linee strategiche e progettuali. Un’ampia rappresentanza femminile caratterizza il Network: non solo una Presidente donna - elemento distintivo dell’Associazione sin dalla sua nascita - ma ben dieci consiglieri su diciannove e dodici professioniste su tredici nell’Advisory Board. Un network di know-how e competenze ventennale sui temi della sostenibilità e una sempre più strutturata e sinergica collaborazione con Unindustria, nell’ambito della quale Sabrina Florio ricopre l’incarico di Vice Presidente con delega al Centro Studi. Questi i punti di forza di Anima per il sociale nei valori d’impresa. (segue) (Com)