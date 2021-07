Imprese: Anima per il sociale compie venti anni, Sabrina Florio confermata presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice e onorata di proseguire il mio mandato di presidenza - dichiara la presidente Sabrina Florio - forte del sostegno e dell’entusiasmo dimostrato, in tutti questi anni, dalle aziende associate e dai professionisti che costituiscono Anima. A venti anni dalla sua costituzione, l’Associazione rappresenta oggi un punto di riferimento importante nel panorama nazionale. Una squadra che con grande competenza e lungimiranza ha saputo cogliere da subito le potenzialità della sostenibilità, riconosciuta oggi, a tutti gli effetti, come uno dei pilastri e delle leve di competitività per la rinascita del nostro Paese. Ringrazio tutti i soci per la fiducia dimostrata nell’aver rinnovato il mio mandato per la sesta volta consecutiva, un incarico prestigioso che porterò avanti con sempre maggior impegno e senso di responsabilità". (Com)