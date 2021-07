Venezuela: Maduro chiede alla Spagna di estradare il "terrorista" Leopoldo Lopez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, chiederà alla Spagna l'estradizione dell'oppositore Leopoldo Lopez, rifugiato a Madrid dall'ottobre scorso. Maduro ha annunciato di aver incaricato il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, di richiedere questa procedura poiché "il governo spagnolo non può essere complice del terrorismo e della violenza contro il popolo venezuelano". Secondo Maduro, "una cosa è avere differenze politiche, ideologiche e diplomatiche, e un'altra è proteggere, condurre e finanziare direttamente da Madrid azioni di violenza e terrorismo che sono state pienamente provate", ha spiegato il presidente in una trasmissione sul canale televisivo venezuelano "Vtv". "Ho detto ad Arreaza di mettersi in contatto con il nuovo ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, e di mostrargli tutte le prove contro Leopoldo Lopez, il principale istigatore di un colpo di Stato, di violenza terroristica e di criminali", ha attaccato Maduro. (segue) (Spm)