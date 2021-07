Economia: commercialisti, famiglie più povere e tartassate, in dieci anni +46 miliardi di euro di tasse e solo +2,8 miliardi di euro di Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha spinto 333 mila famiglie, il 20 per cento in più rispetto al 2019, nell'area della povertà assoluta e non ha frenato la pressione fiscale che, anzi, è cresciuta ancora di più. L'anno scorso, mentre molte famiglie oltrepassavano la soglia di povertà non riuscendo a mantenere il livello dei consumi ritenuto essenziale dall'Istat, la pressione fiscale generale pari al 43,1 per cento, è aumentata di 0,7 punti di Pil, mentre quella delle famiglie, pari al 18,9 per cento, è cresciuta di 1 punto di Pil. L'incremento è avvenuto a causa della rigidità del gettito delle imposte dirette, in particolare dell'Irpef, e dell'Imu al calo del Pil. Il dato emerge dall'Osservatorio del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti sulle famiglie italiane che traccia un bilancio del primo anno di pandemia e di dieci anni di crisi. L'Osservatorio evidenzia come nel 2020 sia Il Pil che il gettito fiscale si sono ridotti, ma in misura diversa. Nel dettaglio, mentre il Pil è calato del 7,8 per cento, le entrate fiscali delle famiglie sono diminuite del 3,2 per cento, mentre tutte le altre entrate fiscali si sono ridotte dell'8,7 per cento. Di conseguenza, la pressione fiscale generale è salita, ma quella delle famiglie, costituita in massima parte dalle imposte dirette e dall'Imu, è aumentata in misura maggiore. Ad aver inciso in modo particolare su tale tendenza è stato il gettito erariale dell'Irpef che nel 2020 si è ridotto solo del 2,2 per cento. Il bilancio complessivo della pandemia, per il 2020, nonostante gli ingenti aiuti statali è dunque negativo. In particolare, a fronte di un calo del Pil di 139,4 miliardi di euro (-7,8 per cento) e di un incremento del deficit pubblico di 129 miliardi di euro, il reddito disponibile delle famiglie si è ridotto di 32 miliardi di euro (-2,8 per cento), mentre l'effetto combinato degli aiuti pubblici e del crollo dei consumi, calati di 116 miliardi di euro (-10,9 per cento), ha determinato un incremento del risparmio lordo delle famiglie di 83,4 miliardi di euro (+88,3 per cento). (segue) (Ren)